КотировкиРазделы
Валюты / SLXNW
Назад в Рынок акций США

SLXNW: Silexion Therapeutics Corp

0.0355 USD 0.0002 (0.56%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLXNW за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0350, а максимальная — 0.0355.

Следите за динамикой Silexion Therapeutics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLXNW сегодня?

Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) сегодня оценивается на уровне 0.0355. Инструмент торгуется в пределах -0.56%, вчерашнее закрытие составило 0.0357, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLXNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silexion Therapeutics Corp?

Silexion Therapeutics Corp в настоящее время оценивается в 0.0355. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.00% и USD. Отслеживайте движения SLXNW на графике в реальном времени.

Как купить акции SLXNW?

Вы можете купить акции Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) по текущей цене 0.0355. Ордера обычно размещаются около 0.0355 или 0.0385, тогда как 3 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLXNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLXNW?

Инвестирование в Silexion Therapeutics Corp предполагает учет годового диапазона 0.0139 - 0.1100 и текущей цены 0.0355. Многие сравнивают 1.14% и -43.92% перед размещением ордеров на 0.0355 или 0.0385. Изучайте ежедневные изменения цены SLXNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Silexion Therapeutics Corp?

Самая высокая цена Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) за последний год составила 0.1100. Акции заметно колебались в пределах 0.0139 - 0.1100, сравнение с 0.0357 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silexion Therapeutics Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Silexion Therapeutics Corp?

Самая низкая цена Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) за год составила 0.0139. Сравнение с текущими 0.0355 и 0.0139 - 0.1100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLXNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLXNW?

В прошлом Silexion Therapeutics Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0357 и -29.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0350 0.0355
Годовой диапазон
0.0139 0.1100
Предыдущее закрытие
0.0357
Open
0.0350
Bid
0.0355
Ask
0.0385
Low
0.0350
High
0.0355
Объем
3
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
-43.92%
Годовое изменение
-29.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.