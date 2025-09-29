- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
Курс SLXNW за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0350, а максимальная — 0.0355.
Следите за динамикой Silexion Therapeutics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLXNW сегодня?
Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) сегодня оценивается на уровне 0.0355. Инструмент торгуется в пределах -0.56%, вчерашнее закрытие составило 0.0357, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLXNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silexion Therapeutics Corp?
Silexion Therapeutics Corp в настоящее время оценивается в 0.0355. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.00% и USD. Отслеживайте движения SLXNW на графике в реальном времени.
Как купить акции SLXNW?
Вы можете купить акции Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) по текущей цене 0.0355. Ордера обычно размещаются около 0.0355 или 0.0385, тогда как 3 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLXNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLXNW?
Инвестирование в Silexion Therapeutics Corp предполагает учет годового диапазона 0.0139 - 0.1100 и текущей цены 0.0355. Многие сравнивают 1.14% и -43.92% перед размещением ордеров на 0.0355 или 0.0385. Изучайте ежедневные изменения цены SLXNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Silexion Therapeutics Corp?
Самая высокая цена Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) за последний год составила 0.1100. Акции заметно колебались в пределах 0.0139 - 0.1100, сравнение с 0.0357 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silexion Therapeutics Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Silexion Therapeutics Corp?
Самая низкая цена Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) за год составила 0.0139. Сравнение с текущими 0.0355 и 0.0139 - 0.1100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLXNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLXNW?
В прошлом Silexion Therapeutics Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0357 и -29.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0357
- Open
- 0.0350
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Low
- 0.0350
- High
- 0.0355
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- -43.92%
- Годовое изменение
- -29.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%