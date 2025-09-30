- 概要
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
SLXNWの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0355の安値と0.0355の高値で取引されました。
Silexion Therapeutics Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SLXNW株の現在の価格は？
Silexion Therapeutics Corpの株価は本日0.0355です。-0.56%内で取引され、前日の終値は0.0357、取引量は2に達しました。SLXNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Silexion Therapeutics Corpの株は配当を出しますか？
Silexion Therapeutics Corpの現在の価格は0.0355です。配当方針は会社によりますが、投資家は-29.00%やUSDにも注目します。SLXNWの動きはライブチャートで確認できます。
SLXNW株を買う方法は？
Silexion Therapeutics Corpの株は現在0.0355で購入可能です。注文は通常0.0355または0.0385付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。SLXNWの最新情報はライブチャートで確認できます。
SLXNW株に投資する方法は？
Silexion Therapeutics Corpへの投資では、年間の値幅0.0139 - 0.1100と現在の0.0355を考慮します。注文は多くの場合0.0355や0.0385で行われる前に、1.14%や-43.92%と比較されます。SLXNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Silexion Therapeutics Corpの株の最高値は？
Silexion Therapeutics Corpの過去1年の最高値は0.1100でした。0.0139 - 0.1100内で株価は大きく変動し、0.0357と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Silexion Therapeutics Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Silexion Therapeutics Corpの株の最低値は？
Silexion Therapeutics Corp(SLXNW)の年間最安値は0.0139でした。現在の0.0355や0.0139 - 0.1100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLXNWの動きはライブチャートで確認できます。
SLXNWの株式分割はいつ行われましたか？
Silexion Therapeutics Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0357、-29.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0357
- 始値
- 0.0355
- 買値
- 0.0355
- 買値
- 0.0385
- 安値
- 0.0355
- 高値
- 0.0355
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- -43.92%
- 1年の変化
- -29.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4