SLXNW: Silexion Therapeutics Corp

0.0355 USD 0.0002 (0.56%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLXNWの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0355の安値と0.0355の高値で取引されました。

Silexion Therapeutics Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SLXNW株の現在の価格は？

Silexion Therapeutics Corpの株価は本日0.0355です。-0.56%内で取引され、前日の終値は0.0357、取引量は2に達しました。SLXNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Silexion Therapeutics Corpの株は配当を出しますか？

Silexion Therapeutics Corpの現在の価格は0.0355です。配当方針は会社によりますが、投資家は-29.00%やUSDにも注目します。SLXNWの動きはライブチャートで確認できます。

SLXNW株を買う方法は？

Silexion Therapeutics Corpの株は現在0.0355で購入可能です。注文は通常0.0355または0.0385付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。SLXNWの最新情報はライブチャートで確認できます。

SLXNW株に投資する方法は？

Silexion Therapeutics Corpへの投資では、年間の値幅0.0139 - 0.1100と現在の0.0355を考慮します。注文は多くの場合0.0355や0.0385で行われる前に、1.14%や-43.92%と比較されます。SLXNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Silexion Therapeutics Corpの株の最高値は？

Silexion Therapeutics Corpの過去1年の最高値は0.1100でした。0.0139 - 0.1100内で株価は大きく変動し、0.0357と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Silexion Therapeutics Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Silexion Therapeutics Corpの株の最低値は？

Silexion Therapeutics Corp(SLXNW)の年間最安値は0.0139でした。現在の0.0355や0.0139 - 0.1100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLXNWの動きはライブチャートで確認できます。

SLXNWの株式分割はいつ行われましたか？

Silexion Therapeutics Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0357、-29.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0355 0.0355
1年のレンジ
0.0139 0.1100
以前の終値
0.0357
始値
0.0355
買値
0.0355
買値
0.0385
安値
0.0355
高値
0.0355
出来高
2
1日の変化
-0.56%
1ヶ月の変化
1.14%
6ヶ月の変化
-43.92%
1年の変化
-29.00%
