货币 / IMTE
IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.06 USD 0.02 (1.85%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMTE汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点1.03和高点1.08进行交易。
关注Integrated Media Technology Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IMTE新闻
日范围
1.03 1.08
年范围
0.51 3.17
- 前一天收盘价
- 1.08
- 开盘价
- 1.04
- 卖价
- 1.06
- 买价
- 1.36
- 最低价
- 1.03
- 最高价
- 1.08
- 交易量
- 35
- 日变化
- -1.85%
- 月变化
- 20.45%
- 6个月变化
- -36.53%
- 年变化
- -13.82%
