通貨 / IMTE
IMTE: Integrated Media Technology Limited

1.11 USD 0.05 (4.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IMTEの今日の為替レートは、4.72%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.15の高値で取引されました。

Integrated Media Technology Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IMTE News

1日のレンジ
1.00 1.15
1年のレンジ
0.51 3.17
以前の終値
1.06
始値
1.09
買値
1.11
買値
1.41
安値
1.00
高値
1.15
出来高
90
1日の変化
4.72%
1ヶ月の変化
26.14%
6ヶ月の変化
-33.53%
1年の変化
-9.76%
