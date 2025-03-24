通貨 / IMTE
IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.11 USD 0.05 (4.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMTEの今日の為替レートは、4.72%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.15の高値で取引されました。
Integrated Media Technology Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IMTE News
1日のレンジ
1.00 1.15
1年のレンジ
0.51 3.17
- 以前の終値
- 1.06
- 始値
- 1.09
- 買値
- 1.11
- 買値
- 1.41
- 安値
- 1.00
- 高値
- 1.15
- 出来高
- 90
- 1日の変化
- 4.72%
- 1ヶ月の変化
- 26.14%
- 6ヶ月の変化
- -33.53%
- 1年の変化
- -9.76%
