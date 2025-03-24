КотировкиРазделы
IMTE: Integrated Media Technology Limited

1.08 USD 0.01 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMTE за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94, а максимальная — 1.22.

Следите за динамикой Integrated Media Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.94 1.22
Годовой диапазон
0.51 3.17
Предыдущее закрытие
1.09
Open
1.16
Bid
1.08
Ask
1.38
Low
0.94
High
1.22
Объем
2.978 K
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
22.73%
6-месячное изменение
-35.33%
Годовое изменение
-12.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.