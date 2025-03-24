Валюты / IMTE
IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.08 USD 0.01 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMTE за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Integrated Media Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMTE
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Дневной диапазон
0.94 1.22
Годовой диапазон
0.51 3.17
- Предыдущее закрытие
- 1.09
- Open
- 1.16
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 0.94
- High
- 1.22
- Объем
- 2.978 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 22.73%
- 6-месячное изменение
- -35.33%
- Годовое изменение
- -12.20%
