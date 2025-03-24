Dövizler / IMTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.22 USD 0.11 (9.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMTE fiyatı bugün 9.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.10 ve Yüksek fiyatı olarak 1.37 aralığında işlem gördü.
Integrated Media Technology Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMTE haberleri
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Günlük aralık
1.10 1.37
Yıllık aralık
0.51 3.17
- Önceki kapanış
- 1.11
- Açılış
- 1.10
- Satış
- 1.22
- Alış
- 1.52
- Düşük
- 1.10
- Yüksek
- 1.37
- Hacim
- 442
- Günlük değişim
- 9.91%
- Aylık değişim
- 38.64%
- 6 aylık değişim
- -26.95%
- Yıllık değişim
- -0.81%
21 Eylül, Pazar