IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.16 USD 0.05 (4.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMTE hat sich für heute um 4.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.10 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Integrated Media Technology Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.10 1.30
Jahresspanne
0.51 3.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Tief
- 1.10
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 221
- Tagesänderung
- 4.50%
- Monatsänderung
- 31.82%
- 6-Monatsänderung
- -30.54%
- Jahresänderung
- -5.69%
