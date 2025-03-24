Valute / IMTE
IMTE: Integrated Media Technology Limited
1.22 USD 0.11 (9.91%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMTE ha avuto una variazione del 9.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.37.
Segui le dinamiche di Integrated Media Technology Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.10 1.37
Intervallo Annuale
0.51 3.17
- Chiusura Precedente
- 1.11
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Minimo
- 1.10
- Massimo
- 1.37
- Volume
- 442
- Variazione giornaliera
- 9.91%
- Variazione Mensile
- 38.64%
- Variazione Semestrale
- -26.95%
- Variazione Annuale
- -0.81%
21 settembre, domenica