货币 / GDHG
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.77 USD 0.09 (1.17%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDHG汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点7.57和高点7.87进行交易。
关注Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GDHG新闻
日范围
7.57 7.87
年范围
0.22 8.69
- 前一天收盘价
- 7.68
- 开盘价
- 7.65
- 卖价
- 7.77
- 买价
- 8.07
- 最低价
- 7.57
- 最高价
- 7.87
- 交易量
- 7
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- -0.26%
- 6个月变化
- 67.10%
- 年变化
- 191.01%
