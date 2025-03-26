Валюты / GDHG
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.68 USD 0.12 (1.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDHG за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.58, а максимальная — 7.68.
Следите за динамикой Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GDHG
Дневной диапазон
7.58 7.68
Годовой диапазон
0.22 8.69
- Предыдущее закрытие
- 7.56
- Open
- 7.68
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Low
- 7.58
- High
- 7.68
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- -1.41%
- 6-месячное изменение
- 65.16%
- Годовое изменение
- 187.64%
