KurseKategorien
Währungen / GDHG
Zurück zum Aktien

GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A

7.65 USD 0.07 (0.92%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDHG hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.52 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDHG News

Tagesspanne
7.52 7.99
Jahresspanne
0.22 8.69
Vorheriger Schlusskurs
7.58
Eröffnung
7.52
Bid
7.65
Ask
7.95
Tief
7.52
Hoch
7.99
Volumen
15
Tagesänderung
0.92%
Monatsänderung
-1.80%
6-Monatsänderung
64.52%
Jahresänderung
186.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K