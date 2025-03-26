Währungen / GDHG
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.65 USD 0.07 (0.92%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDHG hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.52 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDHG News
Tagesspanne
7.52 7.99
Jahresspanne
0.22 8.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.58
- Eröffnung
- 7.52
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Tief
- 7.52
- Hoch
- 7.99
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- -1.80%
- 6-Monatsänderung
- 64.52%
- Jahresänderung
- 186.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K