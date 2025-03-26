通貨 / GDHG
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.58 USD 0.19 (2.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDHGの今日の為替レートは、-2.45%変化しました。日中、通貨は1あたり7.58の安値と7.60の高値で取引されました。
Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GDHG News
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Golden Heaven Group Holdings schedules extraordinary shareholder meeting for August 6
- Golden Heaven Holdings stock hits 52-week low at $1.37
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Down Over 1%; Workday Shares Tumble After Q1 Results - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- GDHG stock plunges to 52-week low at $4.84 amid steep decline
- Golden Heaven: Fear Of Delisting Strikes Again (NASDAQ:GDHG)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
1日のレンジ
7.58 7.60
1年のレンジ
0.22 8.69
- 以前の終値
- 7.77
- 始値
- 7.60
- 買値
- 7.58
- 買値
- 7.88
- 安値
- 7.58
- 高値
- 7.60
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -2.45%
- 1ヶ月の変化
- -2.70%
- 6ヶ月の変化
- 63.01%
- 1年の変化
- 183.90%
