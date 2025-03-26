QuotazioniSezioni
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A

7.65 USD 0.07 (0.92%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDHG ha avuto una variazione del 0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.52 e ad un massimo di 7.99.

Intervallo Giornaliero
7.52 7.99
Intervallo Annuale
0.22 8.69
Chiusura Precedente
7.58
Apertura
7.52
Bid
7.65
Ask
7.95
Minimo
7.52
Massimo
7.99
Volume
15
Variazione giornaliera
0.92%
Variazione Mensile
-1.80%
Variazione Semestrale
64.52%
Variazione Annuale
186.52%
21 settembre, domenica