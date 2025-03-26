Valute / GDHG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.65 USD 0.07 (0.92%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDHG ha avuto una variazione del 0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.52 e ad un massimo di 7.99.
Segui le dinamiche di Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDHG News
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Golden Heaven Group Holdings schedules extraordinary shareholder meeting for August 6
- Golden Heaven Holdings stock hits 52-week low at $1.37
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Down Over 1%; Workday Shares Tumble After Q1 Results - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- GDHG stock plunges to 52-week low at $4.84 amid steep decline
- Golden Heaven: Fear Of Delisting Strikes Again (NASDAQ:GDHG)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Intervallo Giornaliero
7.52 7.99
Intervallo Annuale
0.22 8.69
- Chiusura Precedente
- 7.58
- Apertura
- 7.52
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Minimo
- 7.52
- Massimo
- 7.99
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.92%
- Variazione Mensile
- -1.80%
- Variazione Semestrale
- 64.52%
- Variazione Annuale
- 186.52%
21 settembre, domenica