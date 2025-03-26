Moedas / GDHG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.58 USD 0.19 (2.45%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDHG para hoje mudou para -2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.58 e o mais alto foi 7.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDHG Notícias
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Golden Heaven Group Holdings schedules extraordinary shareholder meeting for August 6
- Golden Heaven Holdings stock hits 52-week low at $1.37
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Down Over 1%; Workday Shares Tumble After Q1 Results - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- GDHG stock plunges to 52-week low at $4.84 amid steep decline
- Golden Heaven: Fear Of Delisting Strikes Again (NASDAQ:GDHG)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Faixa diária
7.58 7.60
Faixa anual
0.22 8.69
- Fechamento anterior
- 7.77
- Open
- 7.60
- Bid
- 7.58
- Ask
- 7.88
- Low
- 7.58
- High
- 7.60
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -2.45%
- Mudança mensal
- -2.70%
- Mudança de 6 meses
- 63.01%
- Mudança anual
- 183.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh