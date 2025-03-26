Dövizler / GDHG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GDHG: Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A
7.65 USD 0.07 (0.92%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDHG fiyatı bugün 0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.52 ve Yüksek fiyatı olarak 7.99 aralığında işlem gördü.
Golden Heaven Group Holdings Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDHG haberleri
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Golden Heaven Group Holdings schedules extraordinary shareholder meeting for August 6
- Golden Heaven Holdings stock hits 52-week low at $1.37
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Down Over 1%; Workday Shares Tumble After Q1 Results - Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- GDHG stock plunges to 52-week low at $4.84 amid steep decline
- Golden Heaven: Fear Of Delisting Strikes Again (NASDAQ:GDHG)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Günlük aralık
7.52 7.99
Yıllık aralık
0.22 8.69
- Önceki kapanış
- 7.58
- Açılış
- 7.52
- Satış
- 7.65
- Alış
- 7.95
- Düşük
- 7.52
- Yüksek
- 7.99
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- 0.92%
- Aylık değişim
- -1.80%
- 6 aylık değişim
- 64.52%
- Yıllık değişim
- 186.52%
21 Eylül, Pazar