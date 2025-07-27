货币 / EXLS
EXLS: ExlService Holdings Inc
42.57 USD 0.24 (0.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXLS汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点42.29和高点42.92进行交易。
关注ExlService Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EXLS新闻
日范围
42.29 42.92
年范围
37.81 52.42
- 前一天收盘价
- 42.33
- 开盘价
- 42.32
- 卖价
- 42.57
- 买价
- 42.87
- 最低价
- 42.29
- 最高价
- 42.92
- 交易量
- 771
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- -2.14%
- 6个月变化
- -9.41%
- 年变化
- 11.50%
