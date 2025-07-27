Валюты / EXLS
EXLS: ExlService Holdings Inc
42.33 USD 0.66 (1.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXLS за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.17, а максимальная — 42.92.
Следите за динамикой ExlService Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.17 42.92
Годовой диапазон
37.81 52.42
- Предыдущее закрытие
- 42.99
- Open
- 42.92
- Bid
- 42.33
- Ask
- 42.63
- Low
- 42.17
- High
- 42.92
- Объем
- 3.141 K
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -2.69%
- 6-месячное изменение
- -9.92%
- Годовое изменение
- 10.87%
