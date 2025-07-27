통화 / EXLS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EXLS: ExlService Holdings Inc
43.37 USD 0.99 (2.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXLS 환율이 오늘 2.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.36이고 고가는 43.43이었습니다.
ExlService Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXLS News
- TDV: Technology Dashboard For September
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Reasons to Hold Roper Technologies in Your Portfolio Now
- 3 Reasons Growth Investors Will Love ExlService Holdings (EXLS)
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Gilat Defense Lands Multimillion-Dollar Israeli SATCOM Contract
- Wall Street Analysts Think ExlService Holdings (EXLS) Could Surge 28.61%: Read This Before Placing a Bet
- SoundHound Q2 Earnings Beat as AI Demand Fuels 217% Sales Growth
- VSH Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Falls
- Amdocs Q3 Earnings Surpass Expectations, Revenues Fall Y/Y
- Here is Why Growth Investors Should Buy ExlService Holdings (EXLS) Now
- Wix Rolls Out New Financial Services for Small Business Growth
- Should You Buy, Sell, or Hold Innodata Stock Before Q2 Earnings? (Revised)
- Innodata Trades 29% Below 52-Week High: Buy, Sell, or Hold the Stock? (Revised)
- ExlService Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXLS)
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- EXL and Genesys partner to enhance customer engagement with AI
- ExlService Holdings (EXLS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- ExlService Holdings (EXLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ExlService Q2 2025 presentation: Revenue jumps 14.7%, guidance raised
- EXL enters $125 million accelerated share repurchase agreement
- Should You Buy, Sell, or Hold Innodata Stock Before Q2 Earnings?
- Fidelity Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPGX)
일일 변동 비율
42.36 43.43
년간 변동
37.81 52.42
- 이전 종가
- 42.38
- 시가
- 42.52
- Bid
- 43.37
- Ask
- 43.67
- 저가
- 42.36
- 고가
- 43.43
- 볼륨
- 5.095 K
- 일일 변동
- 2.34%
- 월 변동
- -0.30%
- 6개월 변동
- -7.70%
- 년간 변동율
- 13.59%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K