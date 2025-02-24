货币 / CNNE
CNNE: Cannae Holdings Inc
19.47 USD 0.27 (1.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNNE汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点18.85和高点19.48进行交易。
关注Cannae Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- New Strong Sell Stocks for August 28th
- Share Buybacks, Premier League Soccer Bring Value To Cannae Holdings (NYSE:CNNE)
- Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cannae Holdings Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Cannae earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Carronade Capital poses questions ahead of Cannae earnings call
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- Cannae Holdings, Inc. Announces Black Knight Football Club’s Acquisition of a Majority Interest in Moreirense Futebol Clube, a Portuguese Primeira Football Club
- Cannae Holdings appoints new accounting firm
- In Tesla’s wake, more big companies propose voting 'Dexit' to depart Delaware
- In Tesla’s wake, more big companies propose voting “Dexit" to depart Delaware
- PE firm Clearlake to buy Dun & Bradstreet for $4.1 billion in cash
- Exclusive | Investor Wants Shake-Up at Billionaire Sports Owner Bill Foley’s Company
- Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
18.85 19.48
年范围
15.91 22.14
- 前一天收盘价
- 19.20
- 开盘价
- 18.97
- 卖价
- 19.47
- 买价
- 19.77
- 最低价
- 18.85
- 最高价
- 19.48
- 交易量
- 1.038 K
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 6.22%
- 6个月变化
- 5.82%
- 年变化
- 2.53%
