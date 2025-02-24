KurseKategorien
Währungen / CNNE
Zurück zum Aktien

CNNE: Cannae Holdings Inc

19.52 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNNE hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.52 bis zu einem Hoch von 19.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cannae Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNNE News

Tagesspanne
19.52 19.66
Jahresspanne
15.91 22.14
Vorheriger Schlusskurs
19.54
Eröffnung
19.62
Bid
19.52
Ask
19.82
Tief
19.52
Hoch
19.66
Volumen
19
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
6.49%
6-Monatsänderung
6.09%
Jahresänderung
2.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K