CNNE: Cannae Holdings Inc
19.52 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNNE hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.52 bis zu einem Hoch von 19.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cannae Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.52 19.66
Jahresspanne
15.91 22.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.54
- Eröffnung
- 19.62
- Bid
- 19.52
- Ask
- 19.82
- Tief
- 19.52
- Hoch
- 19.66
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 6.49%
- 6-Monatsänderung
- 6.09%
- Jahresänderung
- 2.79%
