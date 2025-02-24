Valute / CNNE
CNNE: Cannae Holdings Inc
19.10 USD 0.44 (2.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNNE ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.07 e ad un massimo di 19.66.
Segui le dinamiche di Cannae Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CNNE News
Intervallo Giornaliero
19.07 19.66
Intervallo Annuale
15.91 22.14
- Chiusura Precedente
- 19.54
- Apertura
- 19.62
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Minimo
- 19.07
- Massimo
- 19.66
- Volume
- 794
- Variazione giornaliera
- -2.25%
- Variazione Mensile
- 4.20%
- Variazione Semestrale
- 3.80%
- Variazione Annuale
- 0.58%
20 settembre, sabato