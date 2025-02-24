QuotazioniSezioni
Valute / CNNE
Tornare a Azioni

CNNE: Cannae Holdings Inc

19.10 USD 0.44 (2.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNNE ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.07 e ad un massimo di 19.66.

Segui le dinamiche di Cannae Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNNE News

Intervallo Giornaliero
19.07 19.66
Intervallo Annuale
15.91 22.14
Chiusura Precedente
19.54
Apertura
19.62
Bid
19.10
Ask
19.40
Minimo
19.07
Massimo
19.66
Volume
794
Variazione giornaliera
-2.25%
Variazione Mensile
4.20%
Variazione Semestrale
3.80%
Variazione Annuale
0.58%
20 settembre, sabato