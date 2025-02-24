FiyatlarBölümler
Dövizler / CNNE
Geri dön - Hisse senetleri

CNNE: Cannae Holdings Inc

19.10 USD 0.44 (2.25%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNNE fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.07 ve Yüksek fiyatı olarak 19.66 aralığında işlem gördü.

Cannae Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNNE haberleri

Günlük aralık
19.07 19.66
Yıllık aralık
15.91 22.14
Önceki kapanış
19.54
Açılış
19.62
Satış
19.10
Alış
19.40
Düşük
19.07
Yüksek
19.66
Hacim
794
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
4.20%
6 aylık değişim
3.80%
Yıllık değişim
0.58%
21 Eylül, Pazar