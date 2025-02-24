Валюты / CNNE
CNNE: Cannae Holdings Inc
19.47 USD 0.27 (1.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNNE за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.85, а максимальная — 19.48.
Следите за динамикой Cannae Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNNE
- New Strong Sell Stocks for August 28th
- Share Buybacks, Premier League Soccer Bring Value To Cannae Holdings (NYSE:CNNE)
- Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cannae Holdings Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Cannae earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Carronade Capital poses questions ahead of Cannae earnings call
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- Cannae Holdings, Inc. Announces Black Knight Football Club’s Acquisition of a Majority Interest in Moreirense Futebol Clube, a Portuguese Primeira Football Club
- Cannae Holdings appoints new accounting firm
- In Tesla’s wake, more big companies propose voting 'Dexit' to depart Delaware
- PE firm Clearlake to buy Dun & Bradstreet for $4.1 billion in cash
- Exclusive | Investor Wants Shake-Up at Billionaire Sports Owner Bill Foley’s Company
- Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
18.85 19.48
Годовой диапазон
15.91 22.14
- Предыдущее закрытие
- 19.20
- Open
- 18.97
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Low
- 18.85
- High
- 19.48
- Объем
- 1.038 K
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- 5.82%
- Годовое изменение
- 2.53%
