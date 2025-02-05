报价部分
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF

30.25 USD 1.47 (4.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CNBS汇率已更改-4.63%。当日，交易品种以低点30.21和高点30.78进行交易。

关注Amplify Seymour Cannabis ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CNBS股票今天的价格是多少？

Amplify Seymour Cannabis ETF股票今天的定价为30.25。它在-4.63%范围内交易，昨天的收盘价为31.72，交易量达到12。CNBS的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Seymour Cannabis ETF股票是否支付股息？

Amplify Seymour Cannabis ETF目前的价值为30.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注579.78%和USD。实时查看图表以跟踪CNBS走势。

如何购买CNBS股票？

您可以以30.25的当前价格购买Amplify Seymour Cannabis ETF股票。订单通常设置在30.25或30.55附近，而12和-1.14%显示市场活动。立即关注CNBS的实时图表更新。

如何投资CNBS股票？

投资Amplify Seymour Cannabis ETF需要考虑年度范围1.68 - 36.11和当前价格30.25。许多人在以30.25或30.55下订单之前，会比较-4.54%和。实时查看CNBS价格图表，了解每日变化。

Amplify Seymour Cannabis ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Seymour Cannabis ETF的最高价格是36.11。在1.68 - 36.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Seymour Cannabis ETF的绩效。

Amplify Seymour Cannabis ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Seymour Cannabis ETF（CNBS）的最低价格为1.68。将其与当前的30.25和1.68 - 36.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNBS股票是什么时候拆分的？

Amplify Seymour Cannabis ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.72和579.78%中可见。

日范围
30.21 30.78
年范围
1.68 36.11
前一天收盘价
31.72
开盘价
30.60
卖价
30.25
买价
30.55
最低价
30.21
最高价
30.78
交易量
12
日变化
-4.63%
月变化
-4.54%
6个月变化
79.10%
年变化
579.78%
