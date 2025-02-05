- Обзор рынка
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF
Курс CNBS за сегодня изменился на -4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.21, а максимальная — 30.78.
Следите за динамикой Amplify Seymour Cannabis ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNBS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNBS сегодня?
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) сегодня оценивается на уровне 30.25. Инструмент торгуется в пределах -4.63%, вчерашнее закрытие составило 31.72, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Seymour Cannabis ETF?
Amplify Seymour Cannabis ETF в настоящее время оценивается в 30.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 579.78% и USD. Отслеживайте движения CNBS на графике в реальном времени.
Как купить акции CNBS?
Вы можете купить акции Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) по текущей цене 30.25. Ордера обычно размещаются около 30.25 или 30.55, тогда как 12 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNBS?
Инвестирование в Amplify Seymour Cannabis ETF предполагает учет годового диапазона 1.68 - 36.11 и текущей цены 30.25. Многие сравнивают -4.54% и 79.10% перед размещением ордеров на 30.25 или 30.55. Изучайте ежедневные изменения цены CNBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Seymour Cannabis ETF?
Самая высокая цена Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) за последний год составила 36.11. Акции заметно колебались в пределах 1.68 - 36.11, сравнение с 31.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Seymour Cannabis ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Seymour Cannabis ETF?
Самая низкая цена Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) за год составила 1.68. Сравнение с текущими 30.25 и 1.68 - 36.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNBS?
В прошлом Amplify Seymour Cannabis ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.72 и 579.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.72
- Open
- 30.60
- Bid
- 30.25
- Ask
- 30.55
- Low
- 30.21
- High
- 30.78
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -4.63%
- Месячное изменение
- -4.54%
- 6-месячное изменение
- 79.10%
- Годовое изменение
- 579.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8