Курс CNBS за сегодня изменился на -4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.21, а максимальная — 30.78.

Следите за динамикой Amplify Seymour Cannabis ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.