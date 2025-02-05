- Übersicht
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF
Der Wechselkurs von CNBS hat sich für heute um -7.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.15 bis zu einem Hoch von 30.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Seymour Cannabis ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNBS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CNBS heute?
Die Aktie von Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) notiert heute bei 29.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.72 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von CNBS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CNBS Dividenden?
Amplify Seymour Cannabis ETF wird derzeit mit 29.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 562.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CNBS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CNBS-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) zum aktuellen Kurs von 29.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.49 oder 29.79 platziert, während 26 und -3.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CNBS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CNBS-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify Seymour Cannabis ETF müssen die jährliche Spanne 1.68 - 36.11 und der aktuelle Kurs 29.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.94% und 74.60%, bevor sie Orders zu 29.49 oder 29.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CNBS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Amplify Seymour Cannabis ETF?
Der höchste Kurs von Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) im vergangenen Jahr lag bei 36.11. Innerhalb von 1.68 - 36.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify Seymour Cannabis ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Amplify Seymour Cannabis ETF?
Der niedrigste Kurs von Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) im Laufe des Jahres betrug 1.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.49 und der Spanne 1.68 - 36.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CNBS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CNBS statt?
Amplify Seymour Cannabis ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.72 und 562.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.72
- Eröffnung
- 30.60
- Bid
- 29.49
- Ask
- 29.79
- Tief
- 29.15
- Hoch
- 30.78
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -7.03%
- Monatsänderung
- -6.94%
- 6-Monatsänderung
- 74.60%
- Jahresänderung
- 562.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8