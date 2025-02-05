クォートセクション
通貨 / CNBS
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF

29.62 USD 2.10 (6.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNBSの今日の為替レートは、-6.62%変化しました。日中、通貨は1あたり29.62の安値と30.78の高値で取引されました。

Amplify Seymour Cannabis ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CNBS株の現在の価格は？

Amplify Seymour Cannabis ETFの株価は本日29.62です。-6.62%内で取引され、前日の終値は31.72、取引量は16に達しました。CNBSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Amplify Seymour Cannabis ETFの株は配当を出しますか？

Amplify Seymour Cannabis ETFの現在の価格は29.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は565.62%やUSDにも注目します。CNBSの動きはライブチャートで確認できます。

CNBS株を買う方法は？

Amplify Seymour Cannabis ETFの株は現在29.62で購入可能です。注文は通常29.62または29.92付近で行われ、16や-3.20%が市場の動きを示します。CNBSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CNBS株に投資する方法は？

Amplify Seymour Cannabis ETFへの投資では、年間の値幅1.68 - 36.11と現在の29.62を考慮します。注文は多くの場合29.62や29.92で行われる前に、-6.53%や75.37%と比較されます。CNBSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Amplify Seymour Cannabis ETFの株の最高値は？

Amplify Seymour Cannabis ETFの過去1年の最高値は36.11でした。1.68 - 36.11内で株価は大きく変動し、31.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify Seymour Cannabis ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Amplify Seymour Cannabis ETFの株の最低値は？

Amplify Seymour Cannabis ETF(CNBS)の年間最安値は1.68でした。現在の29.62や1.68 - 36.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNBSの動きはライブチャートで確認できます。

CNBSの株式分割はいつ行われましたか？

Amplify Seymour Cannabis ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.72、565.62%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.62 30.78
1年のレンジ
1.68 36.11
以前の終値
31.72
始値
30.60
買値
29.62
買値
29.92
安値
29.62
高値
30.78
出来高
16
1日の変化
-6.62%
1ヶ月の変化
-6.53%
6ヶ月の変化
75.37%
1年の変化
565.62%
