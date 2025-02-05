- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF
Le taux de change de CNBS a changé de -4.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.21 et à un maximum de 30.78.
Suivez la dynamique Amplify Seymour Cannabis ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNBS Nouvelles
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Sell MSOS And Its 3 Largest Holdings
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- MSOS Is Down But At Big Risk (NYSEARCA:MSOS)
- CNBS Is A New Opportunity For Cannabis Investors
- Cannabis stocks climb on RFK Jr. approval, Senate marijuana-banking hearing
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CNBS aujourd'hui ?
L'action Amplify Seymour Cannabis ETF est cotée à 30.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.63%, a clôturé hier à 31.72 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de CNBS présente ces mises à jour.
L'action Amplify Seymour Cannabis ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify Seymour Cannabis ETF est actuellement valorisé à 30.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 579.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CNBS.
Comment acheter des actions CNBS ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify Seymour Cannabis ETF au cours actuel de 30.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.25 ou de 30.55, le 12 et le -1.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CNBS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CNBS ?
Investir dans Amplify Seymour Cannabis ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.68 - 36.11 et le prix actuel 30.25. Beaucoup comparent -4.54% et 79.10% avant de passer des ordres à 30.25 ou 30.55. Consultez le graphique du cours de CNBS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Amplify Seymour Cannabis ETF ?
Le cours le plus élevé de Amplify Seymour Cannabis ETF l'année dernière était 36.11. Au cours de 1.68 - 36.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify Seymour Cannabis ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Amplify Seymour Cannabis ETF ?
Le cours le plus bas de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) sur l'année a été 1.68. Sa comparaison avec 30.25 et 1.68 - 36.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CNBS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CNBS a-t-elle été divisée ?
Amplify Seymour Cannabis ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.72 et 579.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.72
- Ouverture
- 30.60
- Bid
- 30.25
- Ask
- 30.55
- Plus Bas
- 30.21
- Plus Haut
- 30.78
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- -4.63%
- Changement Mensuel
- -4.54%
- Changement à 6 Mois
- 79.10%
- Changement Annuel
- 579.78%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8