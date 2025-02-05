CotaçõesSeções
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF

29.62 USD 2.10 (6.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CNBS para hoje mudou para -6.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.62 e o mais alto foi 30.78.

Veja a dinâmica do par de moedas Amplify Seymour Cannabis ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CNBS hoje?

Hoje Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) está avaliado em 29.62. O instrumento é negociado dentro de -6.62%, o fechamento de ontem foi 31.72, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNBS em tempo real.

As ações de Amplify Seymour Cannabis ETF pagam dividendos?

Atualmente Amplify Seymour Cannabis ETF está avaliado em 29.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 565.62% e USD. Monitore os movimentos de CNBS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CNBS?

Você pode comprar ações de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) pelo preço atual 29.62. Ordens geralmente são executadas perto de 29.62 ou 29.92, enquanto 16 e -3.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNBS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CNBS?

Investir em Amplify Seymour Cannabis ETF envolve considerar a faixa anual 1.68 - 36.11 e o preço atual 29.62. Muitos comparam -6.53% e 75.37% antes de enviar ordens em 29.62 ou 29.92. Estude as mudanças diárias de preço de CNBS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Amplify Seymour Cannabis ETF?

O maior preço de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) no último ano foi 36.11. As ações oscilaram bastante dentro de 1.68 - 36.11, e a comparação com 31.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify Seymour Cannabis ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Amplify Seymour Cannabis ETF?

O menor preço de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) no ano foi 1.68. A comparação com o preço atual 29.62 e 1.68 - 36.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNBS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNBS?

No passado Amplify Seymour Cannabis ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.72 e 565.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
29.62 30.78
Faixa anual
1.68 36.11
Fechamento anterior
31.72
Open
30.60
Bid
29.62
Ask
29.92
Low
29.62
High
30.78
Volume
16
Mudança diária
-6.62%
Mudança mensal
-6.53%
Mudança de 6 meses
75.37%
Mudança anual
565.62%
