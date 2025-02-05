- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CNBS: Amplify Seymour Cannabis ETF
A taxa do CNBS para hoje mudou para -6.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.62 e o mais alto foi 30.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify Seymour Cannabis ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNBS Notícias
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Sell MSOS And Its 3 Largest Holdings
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- MSOS Is Down But At Big Risk (NYSEARCA:MSOS)
- CNBS Is A New Opportunity For Cannabis Investors
- Cannabis stocks climb on RFK Jr. approval, Senate marijuana-banking hearing
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CNBS hoje?
Hoje Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) está avaliado em 29.62. O instrumento é negociado dentro de -6.62%, o fechamento de ontem foi 31.72, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNBS em tempo real.
As ações de Amplify Seymour Cannabis ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify Seymour Cannabis ETF está avaliado em 29.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 565.62% e USD. Monitore os movimentos de CNBS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CNBS?
Você pode comprar ações de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) pelo preço atual 29.62. Ordens geralmente são executadas perto de 29.62 ou 29.92, enquanto 16 e -3.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNBS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CNBS?
Investir em Amplify Seymour Cannabis ETF envolve considerar a faixa anual 1.68 - 36.11 e o preço atual 29.62. Muitos comparam -6.53% e 75.37% antes de enviar ordens em 29.62 ou 29.92. Estude as mudanças diárias de preço de CNBS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Amplify Seymour Cannabis ETF?
O maior preço de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) no último ano foi 36.11. As ações oscilaram bastante dentro de 1.68 - 36.11, e a comparação com 31.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify Seymour Cannabis ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Amplify Seymour Cannabis ETF?
O menor preço de Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) no ano foi 1.68. A comparação com o preço atual 29.62 e 1.68 - 36.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNBS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNBS?
No passado Amplify Seymour Cannabis ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.72 e 565.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.72
- Open
- 30.60
- Bid
- 29.62
- Ask
- 29.92
- Low
- 29.62
- High
- 30.78
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -6.62%
- Mudança mensal
- -6.53%
- Mudança de 6 meses
- 75.37%
- Mudança anual
- 565.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8