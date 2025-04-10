货币 / CA
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.95和高点24.95进行交易。
关注Xtrackers California Municipal Bonds ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
24.95 24.95
年范围
23.54 26.59
- 前一天收盘价
- 24.94
- 开盘价
- 24.95
- 卖价
- 24.95
- 买价
- 25.25
- 最低价
- 24.95
- 最高价
- 24.95
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- 0.89%
- 年变化
- -0.83%
