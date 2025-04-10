Moedas / CA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.95 e o mais alto foi 24.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers California Municipal Bonds ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CA Notícias
- Lithium Americas soars 90% as Washington considers stake
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Trading Day: Get ready for the jobs report
- Trading Day: Sweeping US fiscal bill advances, rate path stays murky
- Global central banks diverge as tariff risks hamper US Fed
- Exclusive: Forensic review found India's IndusInd Bank executives traded shares before accounting disclosure, document shows
- Trading Day: Taking the positives from trade, China, Fed
- Who is He Lifeng, China's trade tsar in the limelight for US tariff talks?
- US, Chinese officials to hold ice-breaker meeting in Geneva on Saturday
- Trading Day: Absent tariff clarity, nerves fray
- Trading Day: Tariff uncertainty still runs deep
- TRADING DAY Tech tonic!
- Trading Day: Trade? It's a drag
- Trading Day: Do you want to make a deal?
- Trading Day: Play it safe, Uncle Sam
- Trading Day: Trump pummels Powell
- TSX futures fall as US-China trade war heats up
- Trading Day: ECB acts, Trump attacks
- TRADING DAY When the chips are down
- Trading Day: Another lull, but fireworks are coming
- Canada's inflation in March surprisingly slows to 2.3%, core measures elevated
- Trading Day: Tariff relief, but how brief?
- TSX futures climb as tariff turmoil looms and corporate earnings await
- TRADING DAY Market nurses huge hangover as tariff reality sets in
Faixa diária
24.95 24.95
Faixa anual
23.54 26.59
- Fechamento anterior
- 24.94
- Open
- 24.95
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.95
- High
- 24.95
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 2.97%
- Mudança de 6 meses
- 0.89%
- Mudança anual
- -0.83%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%