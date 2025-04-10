通貨 / CA
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.95の安値と24.95の高値で取引されました。
Xtrackers California Municipal Bonds ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.95 24.95
1年のレンジ
23.54 26.59
- 以前の終値
- 24.94
- 始値
- 24.95
- 買値
- 24.95
- 買値
- 25.25
- 安値
- 24.95
- 高値
- 24.95
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 2.97%
- 6ヶ月の変化
- 0.89%
- 1年の変化
- -0.83%
