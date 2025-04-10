Währungen / CA
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.95 bis zu einem Hoch von 24.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers California Municipal Bonds ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.95 24.95
Jahresspanne
23.54 26.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.94
- Eröffnung
- 24.95
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Tief
- 24.95
- Hoch
- 24.95
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 2.97%
- 6-Monatsänderung
- 0.89%
- Jahresänderung
- -0.83%
