Dövizler / CA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CA fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.95 ve Yüksek fiyatı olarak 24.95 aralığında işlem gördü.
Xtrackers California Municipal Bonds ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CA haberleri
- Lithium Americas soars 90% as Washington considers stake
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Trading Day: Get ready for the jobs report
- Trading Day: Sweeping US fiscal bill advances, rate path stays murky
- Global central banks diverge as tariff risks hamper US Fed
- Exclusive: Forensic review found India's IndusInd Bank executives traded shares before accounting disclosure, document shows
- Trading Day: Taking the positives from trade, China, Fed
- Who is He Lifeng, China's trade tsar in the limelight for US tariff talks?
- US, Chinese officials to hold ice-breaker meeting in Geneva on Saturday
- Trading Day: Absent tariff clarity, nerves fray
- Trading Day: Tariff uncertainty still runs deep
- TRADING DAY Tech tonic!
- Trading Day: Trade? It's a drag
- Trading Day: Do you want to make a deal?
- Trading Day: Play it safe, Uncle Sam
- Trading Day: Trump pummels Powell
- TSX futures fall as US-China trade war heats up
- Trading Day: ECB acts, Trump attacks
- TRADING DAY When the chips are down
- Trading Day: Another lull, but fireworks are coming
- Canada's inflation in March surprisingly slows to 2.3%, core measures elevated
- Trading Day: Tariff relief, but how brief?
- TSX futures climb as tariff turmoil looms and corporate earnings await
- TRADING DAY Market nurses huge hangover as tariff reality sets in
Günlük aralık
24.95 24.95
Yıllık aralık
23.54 26.59
- Önceki kapanış
- 24.94
- Açılış
- 24.95
- Satış
- 24.95
- Alış
- 25.25
- Düşük
- 24.95
- Yüksek
- 24.95
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 2.97%
- 6 aylık değişim
- 0.89%
- Yıllık değişim
- -0.83%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.3%
- Önceki
- 3.3%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.6%
- Önceki
- 1.6%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 6.8%
- Önceki
- 6.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -2.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.6%
- Önceki
- 1.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $42.847 B
- Önceki
- $-103.566 B
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 208 K
- Önceki
- 231 K
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.913 M
- Önceki
- 1.920 M
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.925%