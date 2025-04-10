Valute / CA
CA: Xtrackers California Municipal Bonds ETF
24.95 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.95 e ad un massimo di 24.95.
Segui le dinamiche di Xtrackers California Municipal Bonds ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.95 24.95
Intervallo Annuale
23.54 26.59
- Chiusura Precedente
- 24.94
- Apertura
- 24.95
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Minimo
- 24.95
- Massimo
- 24.95
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 2.97%
- Variazione Semestrale
- 0.89%
- Variazione Annuale
- -0.83%
