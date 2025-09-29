ALUR-WT股票今天的价格是多少？ ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票今天的定价为0.0344。它在-20.92%范围内交易，昨天的收盘价为0.0435，交易量达到6。ALUR-WT的实时价格图表显示了这些更新。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票是否支付股息？ ALLURION TECHNOLOGIES, INC.目前的价值为0.0344。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.19%和USD。实时查看图表以跟踪ALUR-WT走势。

如何购买ALUR-WT股票？ 您可以以0.0344的当前价格购买ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票。订单通常设置在0.0344或0.0374附近，而6和-6.01%显示市场活动。立即关注ALUR-WT的实时图表更新。

如何投资ALUR-WT股票？ 投资ALLURION TECHNOLOGIES, INC.需要考虑年度范围0.0201 - 0.1025和当前价格0.0344。许多人在以0.0344或0.0374下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看ALUR-WT价格图表，了解每日变化。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的最高价格是0.1025。在0.0201 - 0.1025内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的绩效。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最低价格是多少？ ALLURION TECHNOLOGIES, INC.（ALUR-WT）的最低价格为0.0201。将其与当前的0.0344和0.0201 - 0.1025进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALUR-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。