报价部分
货币 / ALUR-WT
回到股票

ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.

0.0344 USD 0.0091 (20.92%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ALUR-WT汇率已更改-20.92%。当日，交易品种以低点0.0257和高点0.0366进行交易。

关注ALLURION TECHNOLOGIES, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ALUR-WT股票今天的价格是多少？

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票今天的定价为0.0344。它在-20.92%范围内交易，昨天的收盘价为0.0435，交易量达到6。ALUR-WT的实时价格图表显示了这些更新。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票是否支付股息？

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.目前的价值为0.0344。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.19%和USD。实时查看图表以跟踪ALUR-WT走势。

如何购买ALUR-WT股票？

您可以以0.0344的当前价格购买ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票。订单通常设置在0.0344或0.0374附近，而6和-6.01%显示市场活动。立即关注ALUR-WT的实时图表更新。

如何投资ALUR-WT股票？

投资ALLURION TECHNOLOGIES, INC.需要考虑年度范围0.0201 - 0.1025和当前价格0.0344。许多人在以0.0344或0.0374下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看ALUR-WT价格图表，了解每日变化。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的最高价格是0.1025。在0.0201 - 0.1025内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的绩效。

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最低价格是多少？

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.（ALUR-WT）的最低价格为0.0201。将其与当前的0.0344和0.0201 - 0.1025进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALUR-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALUR-WT股票是什么时候拆分的？

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0435和-48.19%中可见。

日范围
0.0257 0.0366
年范围
0.0201 0.1025
前一天收盘价
0.0435
开盘价
0.0366
卖价
0.0344
买价
0.0374
最低价
0.0257
最高价
0.0366
交易量
6
日变化
-20.92%
月变化
-0.58%
6个月变化
37.60%
年变化
-48.19%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值