ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
今日ALUR-WT汇率已更改-20.92%。当日，交易品种以低点0.0257和高点0.0366进行交易。
关注ALLURION TECHNOLOGIES, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ALUR-WT股票今天的价格是多少？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票今天的定价为0.0344。它在-20.92%范围内交易，昨天的收盘价为0.0435，交易量达到6。ALUR-WT的实时价格图表显示了这些更新。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票是否支付股息？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.目前的价值为0.0344。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.19%和USD。实时查看图表以跟踪ALUR-WT走势。
如何购买ALUR-WT股票？
您可以以0.0344的当前价格购买ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票。订单通常设置在0.0344或0.0374附近，而6和-6.01%显示市场活动。立即关注ALUR-WT的实时图表更新。
如何投资ALUR-WT股票？
投资ALLURION TECHNOLOGIES, INC.需要考虑年度范围0.0201 - 0.1025和当前价格0.0344。许多人在以0.0344或0.0374下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看ALUR-WT价格图表，了解每日变化。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的最高价格是0.1025。在0.0201 - 0.1025内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALLURION TECHNOLOGIES, INC.的绩效。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.股票的最低价格是多少？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.（ALUR-WT）的最低价格为0.0201。将其与当前的0.0344和0.0201 - 0.1025进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALUR-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALUR-WT股票是什么时候拆分的？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0435和-48.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0435
- 开盘价
- 0.0366
- 卖价
- 0.0344
- 买价
- 0.0374
- 最低价
- 0.0257
- 最高价
- 0.0366
- 交易量
- 6
- 日变化
- -20.92%
- 月变化
- -0.58%
- 6个月变化
- 37.60%
- 年变化
- -48.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值