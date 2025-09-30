- Übersicht
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
Der Wechselkurs von ALUR-WT hat sich für heute um -20.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0257 bis zu einem Hoch von 0.0366 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALLURION TECHNOLOGIES, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALUR-WT heute?
Die Aktie von ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) notiert heute bei 0.0344. Sie wird innerhalb einer Spanne von -20.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0435 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von ALUR-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALUR-WT Dividenden?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. wird derzeit mit 0.0344 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -48.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALUR-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALUR-WT-Aktien?
Sie können Aktien von ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0344 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0344 oder 0.0374 platziert, während 6 und -6.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALUR-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALUR-WT-Aktien?
Bei einer Investition in ALLURION TECHNOLOGIES, INC. müssen die jährliche Spanne 0.0201 - 0.1025 und der aktuelle Kurs 0.0344 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.58% und 37.60%, bevor sie Orders zu 0.0344 oder 0.0374 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALUR-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
Der höchste Kurs von ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1025. Innerhalb von 0.0201 - 0.1025 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0435 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALLURION TECHNOLOGIES, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
Der niedrigste Kurs von ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0201. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0344 und der Spanne 0.0201 - 0.1025 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALUR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALUR-WT statt?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0435 und -48.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0435
- Eröffnung
- 0.0366
- Bid
- 0.0344
- Ask
- 0.0374
- Tief
- 0.0257
- Hoch
- 0.0366
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -20.92%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- 37.60%
- Jahresänderung
- -48.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4