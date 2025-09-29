- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
Курс ALUR-WT за сегодня изменился на -20.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0257, а максимальная — 0.0366.
Следите за динамикой ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALUR-WT сегодня?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0344. Инструмент торгуется в пределах -20.92%, вчерашнее закрытие составило 0.0435, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALUR-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. в настоящее время оценивается в 0.0344. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.19% и USD. Отслеживайте движения ALUR-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции ALUR-WT?
Вы можете купить акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) по текущей цене 0.0344. Ордера обычно размещаются около 0.0344 или 0.0374, тогда как 6 и -6.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALUR-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALUR-WT?
Инвестирование в ALLURION TECHNOLOGIES, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0201 - 0.1025 и текущей цены 0.0344. Многие сравнивают -0.58% и 37.60% перед размещением ордеров на 0.0344 или 0.0374. Изучайте ежедневные изменения цены ALUR-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
Самая высокая цена ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) за последний год составила 0.1025. Акции заметно колебались в пределах 0.0201 - 0.1025, сравнение с 0.0435 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALLURION TECHNOLOGIES, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
Самая низкая цена ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) за год составила 0.0201. Сравнение с текущими 0.0344 и 0.0201 - 0.1025 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALUR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALUR-WT?
В прошлом ALLURION TECHNOLOGIES, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0435 и -48.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0435
- Open
- 0.0366
- Bid
- 0.0344
- Ask
- 0.0374
- Low
- 0.0257
- High
- 0.0366
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -20.92%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 37.60%
- Годовое изменение
- -48.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%