ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.

0.0344 USD 0.0091 (20.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALUR-WT за сегодня изменился на -20.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0257, а максимальная — 0.0366.

Следите за динамикой ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALUR-WT сегодня?

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0344. Инструмент торгуется в пределах -20.92%, вчерашнее закрытие составило 0.0435, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALUR-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. в настоящее время оценивается в 0.0344. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.19% и USD. Отслеживайте движения ALUR-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции ALUR-WT?

Вы можете купить акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) по текущей цене 0.0344. Ордера обычно размещаются около 0.0344 или 0.0374, тогда как 6 и -6.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALUR-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALUR-WT?

Инвестирование в ALLURION TECHNOLOGIES, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0201 - 0.1025 и текущей цены 0.0344. Многие сравнивают -0.58% и 37.60% перед размещением ордеров на 0.0344 или 0.0374. Изучайте ежедневные изменения цены ALUR-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

Самая высокая цена ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) за последний год составила 0.1025. Акции заметно колебались в пределах 0.0201 - 0.1025, сравнение с 0.0435 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALLURION TECHNOLOGIES, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

Самая низкая цена ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) за год составила 0.0201. Сравнение с текущими 0.0344 и 0.0201 - 0.1025 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALUR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALUR-WT?

В прошлом ALLURION TECHNOLOGIES, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0435 и -48.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0257 0.0366
Годовой диапазон
0.0201 0.1025
Предыдущее закрытие
0.0435
Open
0.0366
Bid
0.0344
Ask
0.0374
Low
0.0257
High
0.0366
Объем
6
Дневное изменение
-20.92%
Месячное изменение
-0.58%
6-месячное изменение
37.60%
Годовое изменение
-48.19%
