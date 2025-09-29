- 概要
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
ALUR-WTの今日の為替レートは、-20.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0257の安値と0.0366の高値で取引されました。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ALUR-WT株の現在の価格は？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の株価は本日0.0344です。-20.92%内で取引され、前日の終値は0.0435、取引量は6に達しました。ALUR-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の株は配当を出しますか？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の現在の価格は0.0344です。配当方針は会社によりますが、投資家は-48.19%やUSDにも注目します。ALUR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
ALUR-WT株を買う方法は？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の株は現在0.0344で購入可能です。注文は通常0.0344または0.0374付近で行われ、6や-6.01%が市場の動きを示します。ALUR-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
ALUR-WT株に投資する方法は？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.への投資では、年間の値幅0.0201 - 0.1025と現在の0.0344を考慮します。注文は多くの場合0.0344や0.0374で行われる前に、-0.58%や37.60%と比較されます。ALUR-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の株の最高値は？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の過去1年の最高値は0.1025でした。0.0201 - 0.1025内で株価は大きく変動し、0.0435と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALLURION TECHNOLOGIES, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.の株の最低値は？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.(ALUR-WT)の年間最安値は0.0201でした。現在の0.0344や0.0201 - 0.1025と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALUR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
ALUR-WTの株式分割はいつ行われましたか？
ALLURION TECHNOLOGIES, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0435、-48.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0435
- 始値
- 0.0366
- 買値
- 0.0344
- 買値
- 0.0374
- 安値
- 0.0257
- 高値
- 0.0366
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -20.92%
- 1ヶ月の変化
- -0.58%
- 6ヶ月の変化
- 37.60%
- 1年の変化
- -48.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
