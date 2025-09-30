CotaçõesSeções
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.

0.0344 USD 0.0091 (20.92%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALUR-WT para hoje mudou para -20.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0257 e o mais alto foi 0.0366.

Veja a dinâmica do par de moedas ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ALUR-WT hoje?

Hoje ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) está avaliado em 0.0344. O instrumento é negociado dentro de -20.92%, o fechamento de ontem foi 0.0435, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALUR-WT em tempo real.

As ações de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. pagam dividendos?

Atualmente ALLURION TECHNOLOGIES, INC. está avaliado em 0.0344. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -48.19% e USD. Monitore os movimentos de ALUR-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ALUR-WT?

Você pode comprar ações de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) pelo preço atual 0.0344. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0344 ou 0.0374, enquanto 6 e -6.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALUR-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ALUR-WT?

Investir em ALLURION TECHNOLOGIES, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0201 - 0.1025 e o preço atual 0.0344. Muitos comparam -0.58% e 37.60% antes de enviar ordens em 0.0344 ou 0.0374. Estude as mudanças diárias de preço de ALUR-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

O maior preço de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) no último ano foi 0.1025. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0201 - 0.1025, e a comparação com 0.0435 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

O menor preço de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) no ano foi 0.0201. A comparação com o preço atual 0.0344 e 0.0201 - 0.1025 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALUR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALUR-WT?

No passado ALLURION TECHNOLOGIES, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0435 e -48.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0257 0.0366
Faixa anual
0.0201 0.1025
Fechamento anterior
0.0435
Open
0.0366
Bid
0.0344
Ask
0.0374
Low
0.0257
High
0.0366
Volume
6
Mudança diária
-20.92%
Mudança mensal
-0.58%
Mudança de 6 meses
37.60%
Mudança anual
-48.19%
