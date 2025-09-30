- Visão do mercado
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
A taxa do ALUR-WT para hoje mudou para -20.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0257 e o mais alto foi 0.0366.
Veja a dinâmica do par de moedas ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALUR-WT hoje?
Hoje ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) está avaliado em 0.0344. O instrumento é negociado dentro de -20.92%, o fechamento de ontem foi 0.0435, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALUR-WT em tempo real.
As ações de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. pagam dividendos?
Atualmente ALLURION TECHNOLOGIES, INC. está avaliado em 0.0344. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -48.19% e USD. Monitore os movimentos de ALUR-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALUR-WT?
Você pode comprar ações de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) pelo preço atual 0.0344. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0344 ou 0.0374, enquanto 6 e -6.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALUR-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALUR-WT?
Investir em ALLURION TECHNOLOGIES, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0201 - 0.1025 e o preço atual 0.0344. Muitos comparam -0.58% e 37.60% antes de enviar ordens em 0.0344 ou 0.0374. Estude as mudanças diárias de preço de ALUR-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
O maior preço de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) no último ano foi 0.1025. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0201 - 0.1025, e a comparação com 0.0435 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?
O menor preço de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) no ano foi 0.0201. A comparação com o preço atual 0.0344 e 0.0201 - 0.1025 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALUR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALUR-WT?
No passado ALLURION TECHNOLOGIES, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0435 e -48.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0435
- Open
- 0.0366
- Bid
- 0.0344
- Ask
- 0.0374
- Low
- 0.0257
- High
- 0.0366
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -20.92%
- Mudança mensal
- -0.58%
- Mudança de 6 meses
- 37.60%
- Mudança anual
- -48.19%
