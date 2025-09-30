QuotazioniSezioni
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.

0.0344 USD 0.0091 (20.92%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALUR-WT ha avuto una variazione del -20.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0257 e ad un massimo di 0.0366.

Segui le dinamiche di ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALUR-WT oggi?

Oggi le azioni ALLURION TECHNOLOGIES, INC. sono prezzate a 0.0344. Viene scambiato all'interno di -20.92%, la chiusura di ieri è stata 0.0435 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALUR-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ALLURION TECHNOLOGIES, INC. pagano dividendi?

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. è attualmente valutato a 0.0344. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -48.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALUR-WT.

Come acquistare azioni ALUR-WT?

Puoi acquistare azioni ALLURION TECHNOLOGIES, INC. al prezzo attuale di 0.0344. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0344 o 0.0374, mentre 6 e -6.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALUR-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALUR-WT?

Investire in ALLURION TECHNOLOGIES, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0201 - 0.1025 e il prezzo attuale 0.0344. Molti confrontano -0.58% e 37.60% prima di effettuare ordini su 0.0344 o 0.0374. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALUR-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

Il prezzo massimo di ALLURION TECHNOLOGIES, INC. nell'ultimo anno è stato 0.1025. All'interno di 0.0201 - 0.1025, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0435 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALLURION TECHNOLOGIES, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALLURION TECHNOLOGIES, INC.?

Il prezzo più basso di ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0201. Confrontandolo con gli attuali 0.0344 e 0.0201 - 0.1025 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALUR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALUR-WT?

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0435 e -48.19%.

Intervallo Giornaliero
0.0257 0.0366
Intervallo Annuale
0.0201 0.1025
Chiusura Precedente
0.0435
Apertura
0.0366
Bid
0.0344
Ask
0.0374
Minimo
0.0257
Massimo
0.0366
Volume
6
Variazione giornaliera
-20.92%
Variazione Mensile
-0.58%
Variazione Semestrale
37.60%
Variazione Annuale
-48.19%
