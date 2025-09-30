- Aperçu
ALUR-WT: ALLURION TECHNOLOGIES, INC.
Le taux de change de ALUR-WT a changé de -20.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0257 et à un maximum de 0.0366.
Suivez la dynamique ALLURION TECHNOLOGIES, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALUR-WT aujourd'hui ?
L'action ALLURION TECHNOLOGIES, INC. est cotée à 0.0344 aujourd'hui. Elle se négocie dans -20.92%, a clôturé hier à 0.0435 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de ALUR-WT présente ces mises à jour.
L'action ALLURION TECHNOLOGIES, INC. verse-t-elle des dividendes ?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. est actuellement valorisé à 0.0344. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -48.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALUR-WT.
Comment acheter des actions ALUR-WT ?
Vous pouvez acheter des actions ALLURION TECHNOLOGIES, INC. au cours actuel de 0.0344. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0344 ou de 0.0374, le 6 et le -6.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALUR-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALUR-WT ?
Investir dans ALLURION TECHNOLOGIES, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0201 - 0.1025 et le prix actuel 0.0344. Beaucoup comparent -0.58% et 37.60% avant de passer des ordres à 0.0344 ou 0.0374. Consultez le graphique du cours de ALUR-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ?
Le cours le plus élevé de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. l'année dernière était 0.1025. Au cours de 0.0201 - 0.1025, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0435 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ?
Le cours le plus bas de ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR-WT) sur l'année a été 0.0201. Sa comparaison avec 0.0344 et 0.0201 - 0.1025 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALUR-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALUR-WT a-t-elle été divisée ?
ALLURION TECHNOLOGIES, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0435 et -48.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0435
- Ouverture
- 0.0366
- Bid
- 0.0344
- Ask
- 0.0374
- Plus Bas
- 0.0257
- Plus Haut
- 0.0366
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -20.92%
- Changement Mensuel
- -0.58%
- Changement à 6 Mois
- 37.60%
- Changement Annuel
- -48.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4