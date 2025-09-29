报价部分
货币 / ABR-PD
回到股票

ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.53 USD 0.03 (0.16%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ABR-PD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.60进行交易。

关注Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABR-PD股票今天的价格是多少？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票今天的定价为18.53。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为18.50，交易量达到29。ABR-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票是否支付股息？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer目前的价值为18.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.67%和USD。实时查看图表以跟踪ABR-PD走势。

如何购买ABR-PD股票？

您可以以18.53的当前价格购买Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票。订单通常设置在18.53或18.83附近，而29和-0.11%显示市场活动。立即关注ABR-PD的实时图表更新。

如何投资ABR-PD股票？

投资Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer需要考虑年度范围16.75 - 18.89和当前价格18.53。许多人在以18.53或18.83下订单之前，会比较2.94%和。实时查看ABR-PD价格图表，了解每日变化。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARBOR REALTY TRUST INC的最高价格是18.89。在16.75 - 18.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer的绩效。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ARBOR REALTY TRUST INC（ABR-PD）的最低价格为16.75。将其与当前的18.53和16.75 - 18.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABR-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABR-PD股票是什么时候拆分的？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.50和7.67%中可见。

日范围
18.49 18.60
年范围
16.75 18.89
前一天收盘价
18.50
开盘价
18.55
卖价
18.53
买价
18.83
最低价
18.49
最高价
18.60
交易量
29
日变化
0.16%
月变化
2.94%
6个月变化
7.67%
年变化
7.67%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值