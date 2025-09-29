ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
今日ABR-PD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.60进行交易。
关注Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ABR-PD股票今天的价格是多少？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票今天的定价为18.53。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为18.50，交易量达到29。ABR-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票是否支付股息？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer目前的价值为18.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.67%和USD。实时查看图表以跟踪ABR-PD走势。
如何购买ABR-PD股票？
您可以以18.53的当前价格购买Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer股票。订单通常设置在18.53或18.83附近，而29和-0.11%显示市场活动。立即关注ABR-PD的实时图表更新。
如何投资ABR-PD股票？
投资Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer需要考虑年度范围16.75 - 18.89和当前价格18.53。许多人在以18.53或18.83下订单之前，会比较2.94%和。实时查看ABR-PD价格图表，了解每日变化。
ARBOR REALTY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ARBOR REALTY TRUST INC的最高价格是18.89。在16.75 - 18.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer的绩效。
ARBOR REALTY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ARBOR REALTY TRUST INC（ABR-PD）的最低价格为16.75。将其与当前的18.53和16.75 - 18.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABR-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABR-PD股票是什么时候拆分的？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.50和7.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.50
- 开盘价
- 18.55
- 卖价
- 18.53
- 买价
- 18.83
- 最低价
- 18.49
- 最高价
- 18.60
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 2.94%
- 6个月变化
- 7.67%
- 年变化
- 7.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值