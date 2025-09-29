- 概要
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
ABR-PDの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり18.49の安値と18.60の高値で取引されました。
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ABR-PD株の現在の価格は？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株価は本日18.53です。0.16%内で取引され、前日の終値は18.50、取引量は29に達しました。ABR-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は配当を出しますか？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの現在の価格は18.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.67%やUSDにも注目します。ABR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
ABR-PD株を買う方法は？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は現在18.53で購入可能です。注文は通常18.53または18.83付近で行われ、29や-0.11%が市場の動きを示します。ABR-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
ABR-PD株に投資する方法は？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferへの投資では、年間の値幅16.75 - 18.89と現在の18.53を考慮します。注文は多くの場合18.53や18.83で行われる前に、2.94%や7.67%と比較されます。ABR-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ARBOR REALTY TRUST INCの株の最高値は？
ARBOR REALTY TRUST INCの過去1年の最高値は18.89でした。16.75 - 18.89内で株価は大きく変動し、18.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ARBOR REALTY TRUST INCの株の最低値は？
ARBOR REALTY TRUST INC(ABR-PD)の年間最安値は16.75でした。現在の18.53や16.75 - 18.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ABR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
ABR-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.50、7.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.50
- 始値
- 18.55
- 買値
- 18.53
- 買値
- 18.83
- 安値
- 18.49
- 高値
- 18.60
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 2.94%
- 6ヶ月の変化
- 7.67%
- 1年の変化
- 7.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前