クォートセクション
通貨 / ABR-PD
株に戻る

ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.53 USD 0.03 (0.16%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ABR-PDの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり18.49の安値と18.60の高値で取引されました。

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ABR-PD株の現在の価格は？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株価は本日18.53です。0.16%内で取引され、前日の終値は18.50、取引量は29に達しました。ABR-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は配当を出しますか？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの現在の価格は18.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.67%やUSDにも注目します。ABR-PDの動きはライブチャートで確認できます。

ABR-PD株を買う方法は？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferの株は現在18.53で購入可能です。注文は通常18.53または18.83付近で行われ、29や-0.11%が市場の動きを示します。ABR-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

ABR-PD株に投資する方法は？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferへの投資では、年間の値幅16.75 - 18.89と現在の18.53を考慮します。注文は多くの場合18.53や18.83で行われる前に、2.94%や7.67%と比較されます。ABR-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ARBOR REALTY TRUST INCの株の最高値は？

ARBOR REALTY TRUST INCの過去1年の最高値は18.89でした。16.75 - 18.89内で株価は大きく変動し、18.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ARBOR REALTY TRUST INCの株の最低値は？

ARBOR REALTY TRUST INC(ABR-PD)の年間最安値は16.75でした。現在の18.53や16.75 - 18.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ABR-PDの動きはライブチャートで確認できます。

ABR-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.50、7.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.49 18.60
1年のレンジ
16.75 18.89
以前の終値
18.50
始値
18.55
買値
18.53
買値
18.83
安値
18.49
高値
18.60
出来高
29
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
2.94%
6ヶ月の変化
7.67%
1年の変化
7.67%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待