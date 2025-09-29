- Обзор рынка
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Курс ABR-PD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.60.
Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABR-PD сегодня?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) сегодня оценивается на уровне 18.54. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 18.50, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer в настоящее время оценивается в 18.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.73% и USD. Отслеживайте движения ABR-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции ABR-PD?
Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) по текущей цене 18.54. Ордера обычно размещаются около 18.54 или 18.84, тогда как 21 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABR-PD?
Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer предполагает учет годового диапазона 16.75 - 18.89 и текущей цены 18.54. Многие сравнивают 3.00% и 7.73% перед размещением ордеров на 18.54 или 18.84. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) за последний год составила 18.89. Акции заметно колебались в пределах 16.75 - 18.89, сравнение с 18.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) за год составила 16.75. Сравнение с текущими 18.54 и 16.75 - 18.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABR-PD?
В прошлом Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.50 и 7.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.50
- Open
- 18.55
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.49
- High
- 18.60
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 3.00%
- 6-месячное изменение
- 7.73%
- Годовое изменение
- 7.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%