ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.54 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABR-PD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.60.

Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABR-PD сегодня?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) сегодня оценивается на уровне 18.54. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 18.50, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer в настоящее время оценивается в 18.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.73% и USD. Отслеживайте движения ABR-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции ABR-PD?

Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) по текущей цене 18.54. Ордера обычно размещаются около 18.54 или 18.84, тогда как 21 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABR-PD?

Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer предполагает учет годового диапазона 16.75 - 18.89 и текущей цены 18.54. Многие сравнивают 3.00% и 7.73% перед размещением ордеров на 18.54 или 18.84. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) за последний год составила 18.89. Акции заметно колебались в пределах 16.75 - 18.89, сравнение с 18.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) за год составила 16.75. Сравнение с текущими 18.54 и 16.75 - 18.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABR-PD?

В прошлом Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.50 и 7.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.49 18.60
Годовой диапазон
16.75 18.89
Предыдущее закрытие
18.50
Open
18.55
Bid
18.54
Ask
18.84
Low
18.49
High
18.60
Объем
21
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
3.00%
6-месячное изменение
7.73%
Годовое изменение
7.73%
