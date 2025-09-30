CotaçõesSeções
ABR-PD
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.53 USD 0.03 (0.16%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ABR-PD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.49 e o mais alto foi 18.60.

Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ABR-PD hoje?

Hoje Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) está avaliado em 18.53. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 18.50, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PD em tempo real.

As ações de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?

Atualmente Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 18.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.67% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ABR-PD?

Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) pelo preço atual 18.53. Ordens geralmente são executadas perto de 18.53 ou 18.83, enquanto 29 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ABR-PD?

Investir em Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 16.75 - 18.89 e o preço atual 18.53. Muitos comparam 2.94% e 7.67% antes de enviar ordens em 18.53 ou 18.83. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) no último ano foi 18.89. As ações oscilaram bastante dentro de 16.75 - 18.89, e a comparação com 18.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) no ano foi 16.75. A comparação com o preço atual 18.53 e 16.75 - 18.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PD?

No passado Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.50 e 7.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.49 18.60
Faixa anual
16.75 18.89
Fechamento anterior
18.50
Open
18.55
Bid
18.53
Ask
18.83
Low
18.49
High
18.60
Volume
29
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
2.94%
Mudança de 6 meses
7.67%
Mudança anual
7.67%
