ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
A taxa do ABR-PD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.49 e o mais alto foi 18.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ABR-PD hoje?
Hoje Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) está avaliado em 18.53. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 18.50, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PD em tempo real.
As ações de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?
Atualmente Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 18.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.67% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ABR-PD?
Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) pelo preço atual 18.53. Ordens geralmente são executadas perto de 18.53 ou 18.83, enquanto 29 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ABR-PD?
Investir em Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 16.75 - 18.89 e o preço atual 18.53. Muitos comparam 2.94% e 7.67% antes de enviar ordens em 18.53 ou 18.83. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) no último ano foi 18.89. As ações oscilaram bastante dentro de 16.75 - 18.89, e a comparação com 18.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) no ano foi 16.75. A comparação com o preço atual 18.53 e 16.75 - 18.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PD?
No passado Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.50 e 7.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.50
- Open
- 18.55
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Low
- 18.49
- High
- 18.60
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 2.94%
- Mudança de 6 meses
- 7.67%
- Mudança anual
- 7.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4