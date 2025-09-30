- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Der Wechselkurs von ABR-PD hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.49 bis zu einem Hoch von 18.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ABR-PD heute?
Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) notiert heute bei 18.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.50 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von ABR-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ABR-PD Dividenden?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 18.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich ABR-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) zum aktuellen Kurs von 18.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.53 oder 18.83 platziert, während 29 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ABR-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 16.75 - 18.89 und der aktuelle Kurs 18.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.94% und 7.67%, bevor sie Orders zu 18.53 oder 18.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.89. Innerhalb von 16.75 - 18.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.53 und der Spanne 16.75 - 18.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ABR-PD statt?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.50 und 7.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.50
- Eröffnung
- 18.55
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Tief
- 18.49
- Hoch
- 18.60
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 2.94%
- 6-Monatsänderung
- 7.67%
- Jahresänderung
- 7.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4