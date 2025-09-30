KurseKategorien
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.53 USD 0.03 (0.16%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABR-PD hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.49 bis zu einem Hoch von 18.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ABR-PD heute?

Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) notiert heute bei 18.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.50 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von ABR-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ABR-PD Dividenden?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 18.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich ABR-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer (ABR-PD) zum aktuellen Kurs von 18.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.53 oder 18.83 platziert, während 29 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ABR-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 16.75 - 18.89 und der aktuelle Kurs 18.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.94% und 7.67%, bevor sie Orders zu 18.53 oder 18.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.89. Innerhalb von 16.75 - 18.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.53 und der Spanne 16.75 - 18.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ABR-PD statt?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.50 und 7.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.49 18.60
Jahresspanne
16.75 18.89
Vorheriger Schlusskurs
18.50
Eröffnung
18.55
Bid
18.53
Ask
18.83
Tief
18.49
Hoch
18.60
Volumen
29
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
2.94%
6-Monatsänderung
7.67%
Jahresänderung
7.67%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4