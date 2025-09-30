- Panoramica
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer
Il tasso di cambio ABR-PD ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.49 e ad un massimo di 18.60.
Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ABR-PD oggi?
Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 18.53. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 18.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 18.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PD.
Come acquistare azioni ABR-PD?
Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 18.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.53 o 18.83, mentre 29 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ABR-PD?
Investire in Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 16.75 - 18.89 e il prezzo attuale 18.53. Molti confrontano 2.94% e 7.67% prima di effettuare ordini su 18.53 o 18.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 18.89. All'interno di 16.75 - 18.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) nel corso dell'anno è stato 16.75. Confrontandolo con gli attuali 18.53 e 16.75 - 18.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PD?
Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.50 e 7.67%.
- Chiusura Precedente
- 18.50
- Apertura
- 18.55
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Minimo
- 18.49
- Massimo
- 18.60
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 2.94%
- Variazione Semestrale
- 7.67%
- Variazione Annuale
- 7.67%
