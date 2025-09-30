QuotazioniSezioni
ABR-PD: Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer

18.53 USD 0.03 (0.16%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABR-PD ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.49 e ad un massimo di 18.60.

Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ABR-PD oggi?

Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 18.53. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 18.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 18.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PD.

Come acquistare azioni ABR-PD?

Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 18.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.53 o 18.83, mentre 29 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ABR-PD?

Investire in Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 16.75 - 18.89 e il prezzo attuale 18.53. Molti confrontano 2.94% e 7.67% prima di effettuare ordini su 18.53 o 18.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 18.89. All'interno di 16.75 - 18.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PD) nel corso dell'anno è stato 16.75. Confrontandolo con gli attuali 18.53 e 16.75 - 18.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PD?

Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.50 e 7.67%.

Intervallo Giornaliero
18.49 18.60
Intervallo Annuale
16.75 18.89
Chiusura Precedente
18.50
Apertura
18.55
Bid
18.53
Ask
18.83
Minimo
18.49
Massimo
18.60
Volume
29
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
2.94%
Variazione Semestrale
7.67%
Variazione Annuale
7.67%
