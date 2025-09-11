货币 / AUDCHF
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52489 CHF 0.00043 (0.08%)
版块: 货币 基础: Australian Dollar 盈利货币: Swiss Franc
今日AUDCHF汇率已更改by 0.08%。当日，该货币每1AUD以低点0.52385 CHF和高点0.52593 CHF进行交易。
关注澳元vs瑞士法郎动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去澳元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUDCHF新闻
AUDCHF交易应用程序
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader - 用于 NinjaTrader 8 的拖放式 Python API 连接器 PyNinjaTrader 使用简单的拖放策略将您的 Python 脚本与 NinjaTrader 8 无缝连接。这个经过全面测试、快速且高效的解决方案利用 websockets 进行通信，策略充当服务器，Python 脚本充当客户端。 功能： - Python 登录 NinjaTrader 8 终端 - 保持活动功能以实现持续连接 - 将 NinjaTrader 8 帐户信息检索到 Python 客户端 - 直接从 Python 打开、修改和关闭订单 - 访问静态和动态帐户信息 - 获取全面的市场数据和执行信息 - 仅用一行代码即可下载条形数据并创建实时供稿 - apextrading 帐户的特别折扣 - 最高可享受 90% 的折扣！ 安装： - 完整文档和示例脚本可在我们的 GitHub 上找到 - 通过 Docker + Wine 与 Linux 兼容 - 演示版本支持有限的工具（EURUSD、AUDCHF、NZDCHF、GBPNZD、USDCAD） 加入我们的
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
日范围
0.52385 0.52593
年范围
0.49976 0.58695
- 前一天收盘价
- 0.5244 6
- 开盘价
- 0.5246 9
- 卖价
- 0.5248 9
- 买价
- 0.5251 9
- 最低价
- 0.5238 5
- 最高价
- 0.5259 3
- 交易量
- 24.720 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -4.88%
- 年变化
- -9.95%
17 九月, 星期三