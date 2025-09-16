QuotazioniSezioni
Valute / AUDCHF
Tornare a Valute

AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc

0.52356 CHF 0.00042 (0.08%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Swiss Franc

Il tasso di cambio AUDCHF ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.52142 CHF e ad un massimo di 0.52547 CHF per 1 AUD.

Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.52142 0.52547
Intervallo Annuale
0.49976 0.58695
Chiusura Precedente
0.5231 4
Apertura
0.5232 7
Bid
0.5235 6
Ask
0.5238 6
Minimo
0.5214 2
Massimo
0.5254 7
Volume
29.567 K
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.24%
Variazione Semestrale
-5.12%
Variazione Annuale
-10.18%
21 settembre, domenica