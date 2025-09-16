Il tasso di cambio AUDCHF ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.52142 CHF e ad un massimo di 0.52547 CHF per 1 AUD.

Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.