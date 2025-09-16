Valute / AUDCHF
AUDCHF: Australian Dollar vs Swiss Franc
0.52356 CHF 0.00042 (0.08%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Swiss Franc
Il tasso di cambio AUDCHF ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.52142 CHF e ad un massimo di 0.52547 CHF per 1 AUD.
Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUDCHF News
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
Intervallo Giornaliero
0.52142 0.52547
Intervallo Annuale
0.49976 0.58695
- Chiusura Precedente
- 0.5231 4
- Apertura
- 0.5232 7
- Bid
- 0.5235 6
- Ask
- 0.5238 6
- Minimo
- 0.5214 2
- Massimo
- 0.5254 7
- Volume
- 29.567 K
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.24%
- Variazione Semestrale
- -5.12%
- Variazione Annuale
- -10.18%
21 settembre, domenica